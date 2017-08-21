وعد اللاعب المصري حسام غالي محترف نادي النصر جماهير ناديه ببذل قصارى جهده من أجل إسعاده وقيادة الفريق للانتصارات.
وقال غالي في تصريحات تليفزيونية “النصر فريق لا ينقصه شئ من وجهة نظري، ولكن لابد أن يتحمل جميع اللاعبين المسئولية ويكون لديهم إصرار وعزيمة وتضحية، والتركيز على حصد البطولات هذا الموسم”.
وعن تقدمه في العمر، أجاب أشار غالي إلى أنه خاض 90 مباراة على مدار العامين الماضيين مع الأهلي المصري في البطولات المختلفة سواء المحلية أو القارية.
وأضاف “أبذل أقصى ما لدي في التدريبات ولايمكن لأحد أن يقيم التجربة دون أن يعيشها، الأيام القادمة ستثبت أن أدائي لا يتأثر بالتقدم في العمر، خاصة وأن مباريات الدوري السعودي ليست متلاحمة مثل مواجهات الدوري المصري”.وفق “أخبار 24”.
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