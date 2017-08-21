أنهت إدارة نادي الاتحاد أمس مشكلة انقطاع المياه عن مقر النادي بعد سنوات مع معاناة الاستعانة بـ”صهاريج” خارجية للتزود بالماء في ظل رفض شركة المياه الوطنية فتح خطوط الإمداد إلى نادي الاتحاد حتى يتم سداد المديونية المترتبة على النادي والبالغة قرابة المليون ريال.
وكشفت لـ “الرياضية” مصادر داخل أروقة النادي، أن الإدارة برئاسة أنمار الحائلي نجحت في تسوية المبلغ مع الشركة الوطنية للمياه، ما يعني عودة خطوط الإمداد إلى الضخ.
من جهة أخرى، خالصت إدارة نادي الاتحاد ثلاثة لاعبين في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بناءً على تقرير فني من التشيلي خوزيه سييرا مدرب فريق الاتحاد، الذي أبدى عدم حاجته إلى خدمات الثلاثي هاني الناهض، ومحمد البلادي، وعمر عاصم، في ظل استعانته بعدد من لاعبي الفريق الأولمبي.
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