رفض شاكر العابد والد لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم الدولي نواف العابد، فكرة توقف ابنه عن الركض داخل المستطيل الأخضر واقترابه من إعلان اعتزاله المبكر، بسبب زيادة خفقان دقات قلبه، التي منعته من مرافقة فريقه إلى مدينة العين الاماراتية التي سيواجه الهلال فريقها مساء اليوم في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم على استاد هزاع بن زايد بنادي العين، وذلك بعد الفحوصات الطبية، التي أجراها أكثر من مرة قبل أن يتم إبعاده عن قائمة الفريق، مؤكداً أن ابنه نواف قادر على العودة مجدداً بشكل أقوى خلال الفترة المقبلة بعد تجاوز العارض الصحي الذي تعرض له، مطمئنا الأوساط الرياضية والهلاليين الذين عاشوا أوقاتا عصيبة أمس عن حالة ابنه نواف، وقال في حديثه لـ«الميدان»: الأمر لا يتعدى كونه عارضا صحيا بسيطا بسبب الاجهاد ويحتاج فقط للقليل من الراحة، لكي يتمكن من العودة مجدداً للتمارين مع زملائه اللاعبين لخدمة ناديه والمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، وتابع: نواف لم يعان من مشاكل في القلب خلال صغره على عكس ما روج له البعض، والذين نعرف الأهداف التي يبحثون عنها والمتمثلة في التشويش فقط لا غير على اللاعب.وفق “اليوم”.
وأكد شاكر العابد أن نواف سيخضع لفحص طبي شامل للاطمئنان فقط على صحته على أن يشارك في تدريبات الفريق المقبلة ومشاركة زملائه في الاستحقاقات المقبلة، رافضا كل ما يثار حول توقفه عن مزاولة كرة القدم.
وكان الجهاز الطبي بنادي الهلال قد أعلن عدم مغادرة نواف العابد مع بعثة فريق الهلال الأول لكرة القدم الى العين لتكرار أعراض خفقان القلب مما يتطلب الراحة وخضوعه لكشوفات طبية شاملة وتأكد غيابه عن لقاء العين الإماراتي.
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