احتوت إدارة نادي النصر، الشكوى التي تقدّم بها اللاعب عمر هوساوي، والتي طالب من خلالها بمبلغ 200 ألف ريال، تسلمها عبر شيك مصدّق البارحة ليغلق الملف على ذلك.
وأوضحت لـ”الاقتصادية” مصادر، أن هوساوي زار أمس غرفة فض المنازعات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، من أجل تسلّم شيك مصدق بقيمة 200 ألف ريال، عبارة عن بدل سكن للاعب بعد أن تقدم بشكوى من أجل المطالبة بحقوقه السابقة. من جهة أخرى، سيعقد المدرب البرازيلي ريكاردو جوميز، خلال الساعات المقبلة اجتماعا مع إدارة الكرة لأجل وضع برنامج المرحلة الحالية التي تتزامن مع فترة التوقف. ومنحت إدارة النصر الصلاحيات كافة لجوميز من أجل تحديد برنامجه خلال التوقف إما بمواصلة التدريبات على ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود، وإما باللجوء لمعسكر خارجي مع وضع برنامج لياقي مكثف على فترتين خلال بعض أيام الأسبوع، عطفا على حالة الضعف الكبير في اللياقة في أوساط اللاعبين التي ظهر عليها اللاعبون خلال المباريات الماضية خصوصا في الشوط الثاني. وتؤكد المصادر أن المدرب طالب بتوفير مباراتين وديتين خلال فترة التوقف لمشاهدة اللاعبين عن قرب، ومعالجة النقص في المخزون اللياقي، إذ ستكون الأولى أمام الباطن، متصدر دوري جميل للمحترفين بـ(6 نقاط)، السبت المقبل، في الوقت الذي لم تتحدّد فيه المواجهة الثانية حتى الآن.
ميدانيا، واصل لاعبو الفريق تدريباتهم اليومية، حيث رفض المدرب منحهم إجازة بعد توقف الدوري، مخططا للاستفادة من الفترة الحالية لمعالجة الخلل اللياقي، إذ احتوى على فقرات متنوّعة قبل أن يختتم بمناورة في منتصف الملعب. وشهد المران مشاركة اللاعب الغيني عثمان باتو (24 عاما)، الذي يخوض تجربة يخضع بعدها للتقييم الفني وذلك ضمن خطط وسياسة اللجنة الفنية التي ترمي لاستقطاب عدد من اللاعبين وإخضاعهم للتجربة للاستفادة منهم تحت بند الاستثمار.
يشار إلى أن إدارة نادي النصر منحت الليبيري وليام جيبور، إجازة استثنائية بسبب وفاة والدته البارحة، على أن يعود من بلاده في الثالث من سبتمبر بعد إنهاء بعض الارتباطات الخاصة به.
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