أوقفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية جميع الخدمات عن إحدى المنشآت، على خلفية قيامها بفصل جماعي للموظفين السعوديين بها.
وأعلن المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل أنه تم فتح تحقيق عاجل في الواقعة لكشف ملابسات القضية.
وكانت شركة متعاقدة مع إحدى شركات الاتصالات قد قامت بفصل مجموعة من موظفيها السعوديين، ما أثر غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين دشنو وسما بعنوان “فصل جماعي لموظفي مراكز الاتصال”، طالبوا فيه بتدخل الوزارة لوقف عمليات الفصل التعسفي وإلغاء المادة 77 من نظام العمل التي تعتمد عليها الشركات في فصل موظفيها.وفق “أخبار 24”.
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