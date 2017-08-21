نفذت وزارة الداخلية في منطقة تبوك اليوم “الإثنين” حكم القتل تعزيراً في مواطنين، بعد إدانتهما بمحاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الإمفيتامين المحظورة.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أصدرته اليوم، أن المواطنين زياد بن عطية بن سليمان العمراني وسلطان بن سريع بن لويفي العمراني ألقي القبض عليهما أثناء محاولتهما تهريب كمية كبيرة من حبوب الإمفيتامين المحظورة إلى داخل المملكة.
وبعد التحقيق معهما، وتوجيه التهمة لهما بما نسب إليهما، أحيلا إلى المحكمة، التي أصدرت بحقهما حكماً بالقتل تعزيراً، وأيدت الحكم كل من المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف، ثم صدر أمر سامٍ بتنفيذ ما أصدر بحقهما شرعاً، ونُفذ اليوم حكم القتل تعزيرا بحق الجانيين المذكورين، وذلك بمنطقة تبوك.وفق “أخبار 24”.
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