نشرت هيئة تنمية الصادرات قائمة بالمنتجات المحظور على أصحاب الشركات والمشاريع تصديرها إلى الخارج، وكذلك المنتجات الخاضعة للقيود، بحسب النظام في المملكة.
وأوضحت القائمة أن المنتجات المحظور تصديرها تشمل: الماشية والخيول بجميع أنواعها، وحليب الأطفال بأنواعه، وأطعمة الحيوانات مثل الشعير والذرة، وأطعمة الدواجن مثل الذرة الصفراء وفول الصويا، والعلف الأخضر، والخشب، والرمل الطبيعي والرمل الذي يحتوي على المعادن، واسطوانات الغاز الطبيعي، وماء زمزم، والتحف والقطع الأثرية، مياه الشرب المعبأة وغير المعبأة والثلج.
وطالبت الهيئة الشركات أن تكون على دراية ما إذا كان المنتج يسمح بتصديره أو يحتاج إلى موافقات خاصة من عدمه قبل البدء بعملية التصدير، مشيرة إلى أن هناك عدة منتجات يُمنع تصديرها، ما لم يتم إصدار تصريح خاص بذلك من الجهات المختصة.
وأكدت أن المنتجات التي تستلزم الحصول على موافقات خاصة تشمل: الخيول الأصيلة والقمح والرخام والخلطات الحجرية والنفط الخام والوقود والأدوية والمواد المشعة والآلات الزراعية.
وأشارت إلى أن وزارة التجارة والاستثمار وجميع فروعها تمنح شهادات المنشأ لتصدير المنتجات الوطنية والتي تختلف نماذجها بحسب اختلاف الدول ونوع السلعة.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج