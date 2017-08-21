وصف مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، رفض السلطات القطرية منح طيران “السعودية” تصريحاً لنقل الحجاج القطريين جوّاً من الدوحة إلى المملكة، بأنه أمر خاطئ وخطير وغير جائز شرعاً.
وأضاف المفتي، وفقاً لـ”الشرق الأوسط”، أن منع الحجاج للقدوم للمشاعر المقدسة دون سبب شرعي، تصرف خاطئ ومخالفة للشرع، معتبراً هذا التصرف من السلطات القطرية تصرف سلبي منها تجاه حجاجها.
وجاءت هذه الانتقادات من قبل مفتي المملكة بعد أن أعلنت الخطوط الجوية العربية السعودية، أنه تعذر عليها جدولة رحلاتها التي خصصتها لنقل الحجاج القطريين من مطار حمد الدولي بالدوحة إلى المملكة، بسبب رفض السلطات القطرية منح التصريح لطائراتها بالهبوط في المطار.
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