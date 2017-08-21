عرضت فتاة سعودية تبحث عن وظيفة سيرتها الذاتية بطريقة إبداعية، فانهالت عليها فرص الوظائف من كبرى الشركات في المملكة.
ونشرت الفتاة التي تدعى أروى الدواد عبر صفحتها على “تويتر” سيرتها الذاتية وتخرجها بتفوق من الجامعة ومهارتها في مجال التسويق الرقمي أو عبر مواقع التواصل.
ووجهت أروى سيرتها الذاتية إلى شركة الاتصالات السعودية، حيث عنونتها بتساؤل “هل أكون جزء من فريقكم ونكمل القصة؟”، وقالت في الفيديو: “طموحي.. وشركة الاتصالات يجمعهم دائمًا شغف النجاح”، فيما بادرت الشركة بقبول طلبها سريعا والترحيب بها من قبل الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات السعودية خالد البياري.
ورد البياري عليها بالقول: “يشرفنا؛ لأننا في “STC” نبحث عن شباب وشابات الوطن العاشقين للإبداع والتحدي، مؤكدا أنه سيتم التواصل معها لعمل مقابلة شخصية
كما انهالت على أروى عروضا أخرى للعمل من شركات كبرى، تسعى للاستفادة من إبداعها وتميزها.
وأعربت الفتاة أروى عن سعادتها بتفاعل شركة الاتصالات مع طلبها، خاصة أنها حاولت الحصول على وظيفة في عدة جهات لكن دون جدوى، كاشفة عن تلقيها اتصالا من مسؤولي الشركة وتم تحديد موعد للمقابلة الشخصية.وفق “أخبار 24”.
@STC_KSA
هل أكون جزء من فريقكم، ونكمل القصة ؟ #اروى_في_stc pic.twitter.com/t8F7Khdz7A
— Arwa (@zizAtwrA) ٢٠ أغسطس، ٢٠١٧
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