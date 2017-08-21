أعلن المدير الفني للمنتخب السعودي بيرت فان مارفيك، قائمة الأخضر المشاركة في البرنامج الإعدادي الخاص بمواجهتي الأخضر أمام منتخبي الإمارات واليابان ضمن منافسات تصفيات كأس العام 2018 التي تستضيفها روسيا.
وسيواجه المنتخب السعودي نظيره الإمارات في الجولة التاسعة يوم 29 أغسطس الجاري على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية، فيما سيواجه المنتخب الياباني على ملعب الجوهرة في الجولة العاشرة يوم 5 سبتمبر المقبل.
وأعلن الهولندي مارفيك أن تجمع اللاعبين المختارين في معسكر جدة سيكون يوم الخميس المقبل، وسيقام المعسكر لمدة 4 أيام قبل المغادرة إلى مدينة العين في الـ27 من أغسطس الجاري، تعود بعدها بعثة الأخضر إلى جدة للاستعداد لمواجهة اليابان.
وضمت القائمة لاعب الهلال نواف العابد رغم إصابته؛ حيث سيخضع لفحوصات طبية خاصة في موعد تجمع اللاعبين، لتحديد إمكانية مشاركته مع كتيبة الأخضر.وفق “أخبار 24”.
وجاءت قائمة المنتخب السعودي المختارة على النحو التالي :
الحراسة: ياسر المسيليم، عبدالله المعيوف، وليد عبدالله.
الدفاع: ياسر الشهراني، محمد البريك، عمر هوساوي، معتز هوساوي، محمد ال فتيل، أسامة هوساوي، منصور الحربي، عبدالله الزوري.
الوسط: عبدالملك الخيبري، سلمان الفرج، عبدالمجيد الرويلي، عبدالله عطيف، تيسير الجاسم، نواف العابد، حسين المقهوي، سالم الدوسري، يحيى الشهري، فهد المولد، سلمان المؤشر، عبدالفتاح عسيري.
الهجوم: محمد السهلاوي، ناصر الشمراني.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج