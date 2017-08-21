توفيت المريضة التي اعتدى ابنها على طبيب سعودي أثناء مراجعة حالتها بمدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الطبية العسكرية في الرياض، لتؤجل بذلك التحقيقات في قضية الاعتداء على الطبيب.
وأكدت مصادر، بحسب “عكاظ”، أن إجراءات التحقيق ستبدأ عقب انتهاء مراسم العزاء، لافتة إلى أن الطبيب المعتدى عليه لا يزال يرقد في المستشفى لتلقي العلاج.
وكان الطبيب قد تعرض للاعتداء من ابن المتوفاة الذي يعمل في القطاع العسكري، أثناء معاينته لحالتها حينما كانت منومة في العناية المركزة، ما أسفر عن تعرضه لكسور في الوجه.
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