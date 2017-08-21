كشف محمد الشتوي، مساعد رئيس هيئة الطيران المدني للشئون المالية، أمس (الأحد)، عن موعد تشغيل مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، والذي سيكون في أول يوم من شهر رمضان المبارك المقبل.
وأكد الشتوي، على هامش ديوانية الإعلاميين التي نظمتها الهيئة بمقرها بالرياض مساء أمس، أن أول رحلة ستقلع من المطار الجديد بجدة، في الأول من رمضان من العام المقبل 1439 هـ، مضيفًا أن الشركة السنغافورية التي ستدير تشغيل المطار لمدة 20 سنة هي أفضل شركة في الوقت الراهن تعمل في هذا المجال.
وأوضح أن الشركة السنغافورية ستدفع للدولة إيرادًا يبدأ من 35% لمدة 9 سنوات، ثم يزيد إلى 50% لمدة 11 عامًا، متوقعًا أن ما ستحصل عليه الدولة في 20 سنة سيعيد كامل تكلفة بناء وتجهيز المطار، والذي سيبدأ بطاقة استيعابية تصل إلى 35 مليون راكب سنويًا، لتصل في المستقبل إلى 100 مليون راكب.وفق “أخبار 24”.
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