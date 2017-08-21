أحبطت اللجنة الأمنية المشتركة بميناء فرسان، أول أمس (السبت)، محاولة تهريب 3 من الغزلان المعروفة باسم الغزال “الآدمي”، وهي من فصيلة نادرة بمحمية جزر فرسان إلى جازان.
وأوضح رئيس محمية جزر فرسان، عبدالله عسيري، أن اللجنة التي تمثل الهيئة السعودية لحماية الحياة الفطرية، أثناء قيامها بمهام عملها بتفتيش المركبات المغادرة على متن العبارة للرحلة المتجهة إلى جازان، تم ضبط سيارة يستقلها 3 أشخاص من خارج المنطقة، عُثر بداخلها على 3 غزلان مهربة بالكفر الاحتياطي والدرج الأمامي.
وأفاد أن المهربين قاموا بلف أرجل الغزلان وأيديها بشطرطون؛ لكي يمنعوها عن الحركة وتكميم أفواهها كذلك بشطرطون، محاولين تهريبها إلى خارج المنطقة وأخوفها بطرق احترافية، مشيراً إلى أنه تم التحفظ على المضبوطات وتحرير مخالفات على الأشخاص المخالفين، وتم تحويلهم إلى شرطة فرسان؛ لإكمال التحقيقات وتطبيق النظام بحقهم.وفق “أخبار 24”.
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