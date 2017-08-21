قدّمت وزارة النقل عدة نصائح تجنب السائقين النعاس أثناء القيادة، للحفاظ على حياتهم وحياة الآخرين ومن يرافقهم في سفرهم.
ونصحت الوزارة السائقين عند السفر لمسافات طويلة بأن يتجنبوا السهر، وألا يسافروا بمفردهم، بل بصحبة مرافق، إضافة إلى مسح الوجه بمنديل مبلل كل فترة، فالرطوبة تبقي السائق مستيقظًا.
وأضافت ناصحة بشرب الكافيين، حيث ينبه العقل ويعطي السائق طاقة، وخفض درجة التكييف، لأن البرودة تجلب النعاس، وأخيرا فتح النافذة في الأجواء المعتدلة خلال السفر على الطرق السريعة.وفق “أخبار 24”.
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