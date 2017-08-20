أعلن نادي بينارول الأورجوياني عن عودة لاعبه السابق، فابيان إيستويانوف “34 عاماً” الذي سبق له الاحتراف في النصر موسم 2015 ونجح مع باقي اللاعبين في حصد لقب دوري جميل للعالمي، حيث كان يلعب في الموسمين السابقين لنادي فينيكس.
ونقلت صحيفة “entornointeligente” الأوروجويانية تصريحات للاعب عن تجربته السابقة مع النصر حيث قال:” تجربتي مع النصر كانت واحدة من أجمل محطاتي الكروية.. حققنا لقب الدوري مع الفريق والجماهير كانت تعاملني بجنون وكنت أبادلها تلك المشاعر”.
وكان اللاعب أحد هدافي الدوري في بلاده الموسم الماضي على الرغم من أنه لا يلعب كمهاجم، حيث سجل 10 أهداف وصنع 13 هدفاً من إجمالي 27 مباراة شارك فيها مع الفريق.وفق “الرياضى”.
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