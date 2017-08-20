رد كارلوس إدواردو المحترف البرازيلي في فريق الهلال على لاعب العين الدولي الياباني شيوتاني تسوكاسا، قبل مواجهة الفريقين مساء الاثنين في ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا.
وصرح اللاعب الياباني قائلًا:”شخصياً لا أعرف الفريق السعودي، خصوصاً أنه لم يسبق لي مواجهته في اليابان من قبل، وحالياً نعمل على التعرف على المنافس ونقاط القوة والضعف بين صفوفه”.
وقال إدواردو خلال المؤتمر الصحفي ضاحكًا على تصريح محترف العين: إذا كان لا يعرف الهلال، سيعرفه غدًا في أرض الملعب”.
وأضاف:” هدف الهلال الرئيسي هو الظفر بلقب البطولة الآسيوية، وسنقاتل لتحقيق ذلك، هدفنا سنصل له بالتركيز والتفكير فيه خطوة خطوة”.
وواصل:” أي لاعب في العالم يتمنى المشاركة في تلك المباريات، سنبذل كل ما لدينا لتحقيق الانتصار على العين والوصول لنصف النهائي”.وفق “أخبار 24”.
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