علّق الشيخ عبدالله آل ثاني على امتناع السلطات القطرية عن منح طائرات الخطوط السعودية تصاريح للهبوط في قطر ونقل الحجاج القطريين إلى مكة لأداء مناسك الحج.
وكتب الشيخ على حسابه بـ«تويتر»: “إخواني وأبنائي: يؤسفني منع نقلكم عبر الطائرات السعودية من الدوحة لأداء الحج، وآمل من الإخوة في قطر التعاون لتسهيل شعائر الحج للمواطنين”.
وأضاف: ”بإذن الله تتحقق أمنية كل من نوى الحج والفرص متاحة بالدخول للمملكة برا والطيران من الدمام والأحساء ويمكن التواصل 00966122367999 وابشروا بالخير”.
وكانت الخطوط السعودية قد أعلنت أن السلطات القطرية لم تمنح تصريحًا لطائرات الشركة بالهبوط في الدوحة، رغم مرور عدة أيام على تقديم طلب بذلك.وفق “أخبار 24”.
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