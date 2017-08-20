أكد مدير عام الخطوط السعودية المهندس صالح الجاسر، أن السلطات القطرية لم تمنح تصريحًا لطائرات الشركة بالهبوط في الدوحة، رغم مرور عدة أيام على تقديم طلب بذلك.
وأضاف أنه تعذّر على الخطوط السعودية حتى الآن جدولة رحلاتها لنقل الحجاج القطريين من مطار حمد الدولي بالدوحة؛ نتيجة عدم الحصول على التصاريح اللازمة للهبوط هناك.
يُذكر أن “السعودية” خاطبت السلطات القطرية بطلب التصريح بالهبوط لرحلاتها المخصصة لنقل الحجاج القطريين، عقب جدولتها فور صدور توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بعد وساطة الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني.وفق “أخبار 24”.
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