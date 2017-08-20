أقدم 4 أشخاص على تهريب كميات من مادة الهيروين قارب وزنها 3 كيلوجرامات عن طريق إخفائها داخل أحشائهم، فيما تمكن جمرك مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة من ضبطهم.
وأوضح مدير عام الجمرك، فيصل الدباغ، أن الكميات المضبوطة تم إحباط تهريبها في 4 محاولات منفصلة، فكانت المحاولة الأولى عندما اشتبه المراقب الجمركي في أحد الركاب، وبتفتيشه ذاتياً بواسطة جهاز الكشف بالأشعة “فحص الأحشاء” تم العثور على (107) كبسولات تزن (837) جراما.
وأضاف أن المحاولة الثانية تم إحباطها كذلك بعد الاشتباه في راكب آخر، وبتفتيشه بواسطة جهاز فحص الأحشاء بالأشعة عُثر على (105) كبسولات بلغ وزنها (802) جرام مخبأة بداخل أحشائه، وبنفس الطريقتين عُثر في أحشاء راكب ثالث على (73) كبسولة بلغ وزنها (563) جراما.
وأبان الدباغ أنه عُثر في المحاولة الرابعة على (104) كبسولات بلغ وزنها (791) جراما بداخل أحشاء الراكب، مضيفاً أنه جرى بعد ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.وفق “أخبار 24”.
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