ألزمت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، اليوم الأحد، 12 شركة تأمين بتصحيح أوضاعها خلال فترة لا تتجاوز 20 يوم عمل.
وأوضحت المؤسسة أن الـ12 شركة من شركات المهن الحرة لم تلتزم باستيفاء كامل المتطلبات النظامية والتعليمات المتعلقة بممارسة نشاط التأمين، ولم تتجاوب مع مخاطبات المؤسسة.
وطالبت المتضررين من المؤمَّن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية؛ بالتقدم بشكواهم إلى إدارة حماية العملاء بالمؤسسة، أو التواصل من خلال الرقم المجاني.
وحذرت “ساما” من الشروع في إجراءات سحب تراخيص الشركات الـ12 في حالة عدم استجابتها خلال الفترة المحددة، لافتةً إلى أن قرار إيقاف تلك الشركات لا يخلي مسؤوليتها من التزاماتها تجاه الغير.وفق “أخبار 24”.
والشركات التي أعلنت “ساما” عن إيقافها هي:
الشركة السعودية البلجيكية لوساطة إعادة التأمين
شركة المساندة وسطاء التأمين
شركة الممارسات المهنية لوساطة التأمين
شركة الوساطة السعودية
شركة جلوبل لوساطة التأمين
شركة ركائز لوساطة التأمين وإعادة التأمين
شركة رواد التأمين لوكالة التأمين التعاوني
شركة مجدي سالم القاضي وكلاء تأمين
شركة مركز بستان الشرق الأوسط لوساطة التأمين
شركة مستشارك التأميني لاستشارات التأمين
شركة وثيقتي لوكالة التأمين
شركة وصل لوساطة التأمين
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