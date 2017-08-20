قالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة إنه من المتوقع أن تشهد المشاعر المقدسة ومرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة في الفترة من الخميس 2 ذي الحجة وحتى السبت 4 من نفس الشهر، بينما تقل الفرصة في بقية أيام الحج.
وتوقعت أن تتأثر المشاعر خلال الفترة من 1-7 ذي الحجة بتكون السحب الرعدية الممطرة، تُسبق برياح نشطة، تحد من مدى الرؤية الأفقية بسبب الأتربة المثارة، خاصة في فترة ما بعد الظهيرة، وخلال المساء.
وأشارت إلى أنه يُتوقع أن تكون درجات الحرارة العظمى بين 42-45 درجة مئوية، بينما تكون الدرجات الصغرى بين 30-33 درجة، بينما تتراوح نسبة الرطوبة بين 45 و85%.وفق “أخبار 24”.
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