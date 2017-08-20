قال رئيس لجنة المدارس الأهلية بغرفة جدة مالك بن طالب إنه سيتم فرض ضريبة قيمة المضافة على المدارس الأهلية، اعتباراً من شهر يناير من العام المقبل 2018.
وأوضح أن الضريبة ستُفرض على الدخل العام للمدرسة، أي من الرسوم الدراسية ورسوم النقل المدرسي، لافتاً إلى أنه لا يعرف بعد ما إذا كانت المدارس ستتحمل هذه الضريبة أم أولياء الأمور.
وأبان أن فرض الضريبة سيؤثر على المدارس الصغيرة ذات الرسوم الدراسية المنخفضة، أكثر من التأثير الذي سيقع على المدارس ذات الرسوم المرتفعة، خاصةً إذا تم استصحاب العديد من المستجدات بالقطاع، ومن بينها فرض رسوم 400 ريال على العمالة الوافدة.
وأضاف ابن طالب أنه لن تكون هناك زيادة في الرسوم المدرسية مع بداية فرض الضريبة؛ وذلك لأن المدارس محكومة بنظام يمنع زيادة الرسوم أثناء العام الدراسي، وعليه فإن المدارس الأهلية ستتقدم بطلب للوزارة لزيادة الرسوم اعتباراً من العام الدراسي ما بعد المقبل.
وتُفرض ضريبة القيمة المضافة على فارق سعر التكلفة وسعر بيع المنتج، وتعد من الضرائب غير المباشرة التي تفرض على جميع السلع والخدمات إلا المستثنى منها بقرار، ومن المزمع البدء في تطبيقها اعتباراً من بداية العام القادم.وفق “أخبار 24”.
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