تفقد مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية – رئيس لجنة الفصل الصيفي بمحافظة الخرج – الأستاذ خالد بن عبدالله الحربي صباح اليوم معرض مشاريع العلوم والرياضيات لطلاب الفصل الصيفي, حيث اطلع على انتاج الطلاب في مواد الفيزياء, الكيمياء, الأحياء, الرياضيات, من خلال مشاريع تطبيقية لما تم دراسته خلال الفصل الصيفي.
وقد أوضح الحربي أن مثل هذه المشاريع تعكس الجهود التي بذلها المعلمين مع طلابهم خلال فترة الدراسة, وهي من الأسس التعليمية التي تجعل الطالب يربط بين ما تعلمه وبين الواقع في حياته ومشاهداته اليومية, مبديا سعادته بما احتواه المعرض من جهود ومعلومات لدى الطلاب والتطبيقات الحية التي نفذها الطلاب مثمنا لقائد المدرسة أ. سعيد الأحمري وكافة المعلمين والإداريين اهتمامهم وحرصهم وتفانيهم.
الجدير بالذكر أن المعرض اشتمل على تجارب حية للكيمياء, وتطبيقات للفيزياء والأحياء, والحساب الذهني للرياضيات وعدد من النماذج الملموسة في الحياة ذات علاقة مباشرة بالرياضيات.
حضر المعرض مدير الإشراف التربوي أ. صالح الحديثي, ومشرف نظام المقررات أ. عبداللطيف المهيني, ومشرف النظام الفصلي أ. محمد الحربي, مدير التدريب التربوي أ. عبدالله الجميعة, مشرف العلوم أ. مسلم الدوسري, مشرف الكيمياء أ. ناصر البعيجان, مشرف الفيزياء أ. عبدالله مدخلي, مشرف الرياضيات أ. مقعد العتيبي.
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