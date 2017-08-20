أنهت شركة اتحاد اتصالات “موبايلي” كافة الاختبارات الفنية للتأكد من جاهزية شبكتها في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، موفرةً كافة المتطلبات الفنية والتقنية لضمان تقديم أرقى خدمات الاتصالات وبما يتوافق مع الجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين لخدمة حجاج بيت الله الحرام خلال موسم حج هذا العام. وأكد المهندس مزيد بن ناصر الحربي رئيس لجنة الحج في موبايلي والرئيس التنفيذي للتقنية في الشركة على أن الشركة جنَّدت كافة طاقاتها البشرية والفنية لمواصلة ريادتها لخدمة هذه الشعيرة الدينية العظيمة وربط ضيوف الرحمن فيالمشاعر المقدسة وجدانيًا بذويهم من خلال تقديم خدمات تواصلية ذات كفاءة وفعالية عالية المستوى.
ونوه المهندس الحربي إلى أن موبايلي وفرت أكثر من 1000 برج اتصال ما بين ثابت ومتنقل في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، كما توفر 4 مقاسم رئيسية تخدم المنطقة الغربية بما فيها المشاعر المقدسة، إلى جانب ذلك نفذت أكثر من 175 كيلومتر من الألياف البصرية داخل مدينة مكة المكرمة والمشاعر متصلة بالمقاسم الرئيسية وهي على صلة بمدن المملكة الأخرى عن طريق 4 مسارات موفرةً أقصى درجات الحماية، كما أكد على أن موبايلي قد رفعت من الطاقة الاستيعابية للبيانات بنسبة 50% عن طريق تقنية الجيل الرابع(FDD) في منطقة المشاعر بهدف تحسين خدمات البيانات، كما تم الربط مع مركز الطوارئ الموحد (911) في منطقة مكة المكرمة الأمر الذي سيتيح من سرعة الاستجابة للبلاغات المقدمة عبر الاتصال أو الرسائل النصية القصيرة المرسلة، كما يمكن المركز من تحديد موقع المتصل، إلى جانب ذلك وفرت موبايلي أكثر من 1340 نقطة وصول لخدمة الواي فاي بسعة تبلغ 2080 ميجابايت في الثانية في كل من منى وعرفات ومزدلفة.
وفي ذات الإطار، زار وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة ومحافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عبدالعزيز بن سالم الرويس وعدد من مسؤولي الوزارة والهيئة مواقع “موبايلي” في المشاعر المقدسة، وذلك ضمن زيارة معاليه التفقدية للاطمئنان على استعدادات الشركة لموسم حج هذا العام.
واستمع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات على شرح مفصل عن كافة الاستعدادات التي قامت بها “موبايلي” كما اطّلع على الخدمات التي ستقدمها الشركة لضيوف الرحمن إلى جانب زيارته لمقسمات “موبايلي” الدولية.
بعد ذلك قدم المهندس الحربي الشكر والتقدير لمعالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات ولمعالي محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات على زيارتهما التفقدية لمواقع شركة “موبايلي” في المشاعر المقدسة، مؤكدًا على أن الشركة حريصة على استخدام أحدث التقنيات لإنجاح مشاركتها في موسم الحج، والمساهمة لإبراز التطور الكبير في مجال تقنية الاتصالات في المملكة.
يشار إلى أن شركة “موبايلي” تعمل مع إمارة منطقة مكة المكرمة من خلال شراكة إستراتيجية للحملة الإعلانية التوعية لموسم الحج، كما تشارك “موبايلي” أيضًا وزارة الحج والوزارات الأخرى المعنية في إيصال جهود المملكة الرامية إلى خدمة حجاج بيت الله الحرام لكافة بقاع العالم.
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