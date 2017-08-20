نفى مدير المركز الإعلامي بنادي الهلال فيصل المطرفي صحة ما أُشيع عن اضطرار لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي نواف العابد لاعتزال كرة القدم، على خلفيه إصابته المتكررة بخفقان في القلب.
وقال المطرفي، في تصريح إذاعي، أن اللاعب سيجري فحوصات إضافية للتأكد من سلامته.
وكان الهلال أعلن غياب العابد عن مبارة العين المقررة الإثنين المقبل في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا؛ وذلك لشعوره بخفقان في القلب.وفق”أخبار 24″.
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