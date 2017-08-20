أعرب «الدولي» الياباني شيوتاني تسوكاسا، لاعب فريق العين، عن بالغ تقديره لإدارة النادي، والجهود المخلصة التي تبذلها في تنسيق رائع وتواصل متميز مع سفارة اليابان بالدولة، وذلك بعد أن أبدى عدد كبير من أعضاء الجالية اليابانية المقيمين بالإمارات رغبتهم في حضور مباراة العين والهلال.
ورداً على سؤال حول مدى تأقلمه مع الطقس، قال: «أعتقد أنني حالياً تأقلمت مع الأجواء تماماً في مدينة العين الهادئة، الخضراء والجميلة، وفي ظني أن كل إنسان تتسنى له فرصة العيش فيها يتمنى أن يتخذ منها مقراً لسكنه، وأسرتي الصغيرة أظهرت ارتياحها للأجواء هنا، خصوصاً في ظل التواصل الجيد بين نادي العين والسفارة اليابانية بغرض الوقوف على احتياجاتنا».
وحول استعدادات الفريق لمواجهة الهلال، قال: «شخصياً لا أعرف الفريق السعودي، خصوصاً أنه لم يسبق لي مواجهته في اليابان من قبل، وحالياً نعمل على التعرف على المنافس ونقاط القوة والضعف بين صفوفه»، وأضاف: »المؤكد أن تحضيراتنا لمواجهة ذهاب ربع النهائي سارت بالصورة المطلوبة والروح المعنوية لدى الجميع مرتفعة، ورغبتنا كبيرة في تحقيق النتيجة الإيجابية على حساب المنافس مع الاحترام لطموحاته حيث أننا نعلب على ملعبنا وبين جماهيرنا».وفق “أخبار 24”.
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