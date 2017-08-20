هاجم لاعب فريق الاتحاد فهد المولد، مدرب فريق الفيحاء الروماني كونستاتين جالكا؛ بسبب تصرحيات للأخير اعتبرها المولد بأنها تقليل من نادي الاتحاد، وذلك في تصريح للاعب عقب مباراة فريقه أمام الفيحاء أمس (السبت)، والتي انتهت بفوز الاتحاد بخمسة أهداف مقابل هدفين.
وقال المولد في تصريحات تلفزيونية: “سمعت أن مدرب الفيحاء يقول سنعامل الاتحاد كفريق كبير، وأٌقول له الاتحاد كبير غصب عنك، ومن يقول إن الاتحاد يخسر بالخمسة، هاهو الاتحاد اليوم يفوز بالخمسة”.
وأشاد اللاعب بأداء زملائه في المباراة وتحقيق الفوز الكبير والحضور الجماهيري، مبيناً أنه يتفهم عتاب جمهور الاتحاد له ولزملائه.وفق “أخبار 24”.
لاعب نادي الاتحاد فهد المولد :
“الاتحاد نادي كبير غصباً عن مدرب الفيحاء” pic.twitter.com/ciyrTFd2ao
— dawriplus دوري بلس (@dawriplusksa) ١٩ أغسطس، ٢٠١٧
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