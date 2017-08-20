انتقدت صحيفة “getreading” الإنجليزية ، ابتعاد الحارس الدولي العماني علي الحبسي عن التشكيلة الأساسية لفريقه إضافة لغيابه آسيويًا.
ووجهت الصحيفة تساؤلاً في عنوانٍ لتقريرها قالت فيه :” لماذا انضم الحبسي للهلال” في إشارة إلى اعتراضها على عدم وجوده حتى الآن بصورة مميزة مع فريقه الجديد.
الصحيفة قالت إن الحارس المميز في الكرة الإنجليزية يبدو أنه لم ينل رضا المدير الفني لفريقه الجديد، الأرجنتيني رامون دياز حيث بات أنه يعتمد على حراسه الثلاثة السعوديين في البطولة الآسيوية.وفق “سبق”.
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