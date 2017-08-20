تداولت جماهير نادي النصر السعودي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، مقطع فيديو يبين الحالة الصحية السيئة للمدرب البرازيلي غوميز.
وظهر المدرب وهو يصعد السلالم بصورة مرضية سيئة، حيث ظهر أنه لا يقوى على الصعود بصورة طبيعية، كما أن الحضور في مباراة الفريق أمام الاتفاق أوضحوا أن مرض المدرب السابق لا يزال تأثيره واضحًا عليه.
وطالبت جماهير نادي النصر بالتخلص من المدرب وإحضار بديل له، حيث إن الوقت مناسب كون هناك فترة توقف ستستمر مدة تفوق الشهر.
وتعادل النصر أمام الاتفاق بنتيجة 2 / 2، اليوم الجمعة، في الجولة الثانية من الدوري السعودي.
إلى ذلك، نفى مصدر مسؤول في إدارة النصر لإذاعة “يو . إف . إم”، صحة ما تردد خلال الساعات القليلة الماضية حول نية إدارة النادي بإلغاء عقد المدير الفني البرازيلي ريكاردو غوميز.
وشدد المصدر على أن المدرب وجهازه الفني المساعد يجد كل أنواع الدعم والثقة من قبل ادارة النادي.
وكانت جماهير النصر قد ناشدت إدارتها بضرورة المدير الفني للفريق، المدرب غوميز واستغلال فترة التوقف القادمة في التعاقد مع مدرب بديل.وفق “أخبار 24”.
فيديو مُتداول :
يتضح فيه الأثر الصحي لمدرب الفريق قوميز وصعوبة في صعودة الدرج . pic.twitter.com/cEOvZZNkJN
— كورة النصر (@kora_nfc) August 19, 2017
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