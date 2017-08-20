أعلن سفير المملكة لدى الكويت الدكتور عبدالعزيز الفايز، أن المملكة ستصدر 1000 تأشيرة للمقيمين بصورة غير قانونية بدولة الكويت “البدون”، لأداء فريضة الحج هذا العام.
وقال الفايز إن السفارة ستعمل على إصدار التأشيرات مكتملة المتطلبات فور تقديم الطلبات لها من حملات الحج المعتمدة من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت.
من جهته، أوضح وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتي محمد الجبري أنه تم الاتفاق على تسيير خمس حملات حج خاصة بـ”البدون”، مع تعهّد الحملات بإعادتهم للبلاد بعد انتهاء الحج.
وأضاف وفقاً لصحيفة “الرأي” الكويتية أن دخولهم للمملكة سيكون عبر الجو فقط، ولن يُسمح بدخولهم عبر المنافذ البرية.
وأبان أنه سيتم تشكيل فريق طوارئ لمتابعة وتسهيل إجراءات حج “البدون”، مشيراً إلى أن استقبال طلبات الراغبين في الحج منهم سيكون إلكترونياً.
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