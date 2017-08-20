حذرت وزارة الصحة من الاعتداء على الممارسين الصحيين، لفظياً أو جسدياً، مؤكدةً أنها جريمة تسوجب العقاب.
ونشرت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على “تويتر” مقطعاً مصوراً لمشهد تمثيلي، للتوعية بمخاطر الاعتداء على الممارسين الصحيين، وغردت بالقول: “الاعتداء على الممارس الصحي قد يفقدنا حياة عزيز ويعرض المعتدي للعقوبة”.
وأوضحت أن عقوبة المعتدي تصل إلى السجن لمدة عشر سنوات وغرامة تصل إلى مليون ريال.
ودعت المراجعين المتضررين كافة، إلى أخذ حقوقهم بالتوجه إلى قسم حقوق وعلاقات المرضى، أو الاتصال على الرقم الذي تخصصه وزارة الصحة (937).
وكان طبيب سعودي في مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض تعرض لاعتداء من أحد المراجعين مما أسفر عن تعرضه لكسور في الوجه، وذلك بعد يومين من تعرض طبيب سوداني لاعتداء لفظي من قِبل مراجع في أحد المراكز الصحية بالرياض.وفق “أخبار 24”.
الإعتداء على الممارس الصحي قد يفقدنا حياة عزيز ويعرض المعتدي للعقوبة.#الاعتداء_على_الممارس_الصحي_جريمة pic.twitter.com/YMwzNrW4YG
— وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) ١٩ أغسطس، ٢٠١٧
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