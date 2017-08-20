أعلن معهد الإدارة العامة، اليوم الأحد، عن مسابقة وظيفية على عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للرجال والنساء.
وضح المعهد أن موعد التقديم للمسابقة سيبدأ اعتباراً من اليوم الأحد وحتى الخميس المقبل، وذلك عبر موقع المعهد الإلكتروني، حيث يتم تعبئة استمارة طلب التوظيف وإرفاق كامل المستندات والوثائق المطلوبة.
وأشار إلى أن نحو 55 وظيفة متاحة أمام الرجال الراغبين في التقديم، وكذلك خمس وظائف أمام النساء.وفق “أخبار 24”.
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