اعتمدت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج تنظيمات جديدة، لتشجيع السكان لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية بأسطح المنازل لإنتاج الكهرباء للاستهلاك المنزلي وتصدير الفائض للشبكة العامة.
وستبدأ الهيئة في تنفيذ تنظيمات أنظمة الطاقة الشمسية الصغيرة اعتباراً من منتصف العام المقبل 2018، وذلك في إطار جهودها لمواكبة التطورات العالمية في مجال استخدامات الطاقة الشمسية، تحقيقاً لأهداف رؤية 2030.
وحددت التنظيمات ضوابط ربط أنظمة الطاقة الشمسية الصغيرة بأسطح المنازل بالشبكة العامة، وحساب كمية الطاقة الكهربائية التي استوردها المستهلك من الشبكة العامة، والكمية التي صدرها إليها، وتعويض المستهلك في نهاية السنة عن الكهرباء التي صدرها.وفق “أخبار 24”.
ودعت الهيئة المهتمين والمختصين للاطلاع على تفاصيل التنظيمات الجديدة، من خلال أيقونة الأنظمة واللوائح على موقعها الالكتروني www.ecra.gov.sa.
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