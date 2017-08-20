شرعت المملكة في اتخاذ خطوات عملية لتأسيس مركز خليجي – أمريكي لمكافحة تمويل الإرهاب، وذلك في إطار تنفيذ بنود الاتفاقية المشتركة التي تم التوقيع عليها خلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمملكة.
وأوضح الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بأمانة مجلس التعاون الدكتور عبدالعزيز العويشق أن مقر المركز سيكون بالعاصمة الرياض، مبيناً أن المجلس سيعقد اجتماعات مع الجهات المختصة بالدول الخليجية لاستكمال متطلبات تنفيذ المركز.
وقال إن الأمانة تعمل حالياً لتطبيق كل ما تم الاتفاق عليه في قمة الرياض، خاصةً فيما يتصل بملف مكافحة الإرهاب ومتابعة الإجراءات القانونية التي يجب أن تتم في كل دول المجلس واستكمال جميع المصادقات اللازمة.
يذكر أن القمة الخليجية – الأمريكية التي عُقدت بالرياض في مايو الماضي، شهدت الإعلان عن إنشاء المركز بهدف التصدي لتمويل الإرهاب ومراقبة التحويلات المالية الصادرة أو الواردة من وإلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتبادل المعلومات المشتركة بهذا الشأن.وفق “أخبار 24”.
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