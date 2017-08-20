أوضح مصدر بصندوق التنمية العقارية أنه سيتم إمهال المستفيدين فترة 24 شهراً لتسديد التزاماتهم لدى البنوك؛ حتى يتمكنوا من الحصول على الدعم كاملاً.
وأبان المصدر أن متوسط مدة إجراءات الإقراض لمن صدرت لهم موافقات بالدعم ستراوح بين (30-90) يوماً، لافتاً وفقاً لصحيفة “عكاظ” إلى أنه سيكون بمقدور الحاصل على التمويل التقسيط لمدة 30 سنة كحد أعلى، بشرط عدم تجاوز عمره 65 عاماً.
وقال إنه يجب على مَن صدرت لهم موافقات بالتمويل وعليهم التزامات بنكية أخرى، المبادرة بسدادها قبل الحصول على التمويل.
وأضاف أنه لن يتم الإعفاء من سداد قروض التمويل، إلاّ في حالة الوفاة فقط، التي يعقبها إفراغ الصك باسم الورثة.
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