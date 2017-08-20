أنهت وزارة الصحة احتجاز جثمان وافد عربي بأحد مستشفيات جدة، بعد قيام المستشفى بحجزه بسبب وجود مطالبات مالية عليه.
وكانت المستشفى تلقت بلاغاً من ذوي الوافد بالواقعة، فتدخلت وأنهت احتجاز جثمانه، وأبانت أنه تم إحالة مسؤولي المستشفى للجنة المخالفات.
أنهت وزارة الصحة احتجاز جثمان وافد عربي بأحد مستشفيات جدة، بعد قيام المستشفى بحجزه بسبب وجود مطالبات مالية عليه.
وكانت المستشفى تلقت بلاغاً من ذوي الوافد بالواقعة، فتدخلت وأنهت احتجاز جثمانه، وأبانت أنه تم إحالة مسؤولي المستشفى للجنة المخالفات.
وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/884944378.html
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج