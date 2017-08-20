أكد مصدر بشعبة مرور محافظة ينبع ألا صحة لما تردد بشأن تركيب كاميرات الرصد الآلي “ساهر” في مواقع داخل المحافظة.
وكانت وسائل التواصل الاجتماعي قد تداولت أنه تم تركيب كاميرات “ساهر” بمواقع متفرقة داخل محافظة ينبع، مثل إشارة نادي المجد، وإشارة الدلة، وإشارة السجن العام، وكوبري الواجهة البحرية، الأمر الذي نفاه المصدر.
وطالب مرور محافظة ينبع، بحسب “سبق”، رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بتحري الدقة، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
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