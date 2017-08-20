توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأحد، أن تكون الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق نجران وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، وكذلك على منطقة جازان تشمل السواحل منها.
وأضافت الهيئة في تقريرها عن حالة الطقس أن السماء ستكون غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على شمال شرق ووسط المملكة.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج