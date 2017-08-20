توفيت سيدة سعودية في مدينة طربزون شمال تركيا؛ إثر تعرضها لصاعقة رعدية أثناء تناولها الطعام في مرتفعات منتزه السلطان مراد، فيما أصيب 3 أفراد من أسرتها بإصابات متفاوتة.
وقال عبدالعزيز السويد، زوج المواطنة المتوفاة، بحسب “عكاظ”، إن أفراد أسرته كانوا مع خالهم في مرتفعات السلطان مراد بطربزون الخميس الماضي، وخلال تناولهم الغداء ضربت صاعقة الموقع، وتسببت في وفاة زوجته، وتعرضت ابنتاه لشرار الصاعقة واحترقتعباءتهما، فيما أصيب خالهما بحروق.
وأضاف أن زوجته فارقت الحياة في المستشفى بعد تأخر إسعافها؛ بسبب تأخر عربة الإسعاف لحاجز اللغة وعدم قدرتهم على التواصل مع المسعفين بشكل جيد، وبُعد المستشفى من موقع الحادثة، مبيناً أن ابنتيه وصلتا أمس (السبت) إلى منطقة القصيم، وسيصل جثمان زوجته غداً (الإثنين) برفقة ابنه.
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