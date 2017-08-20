كشف شقيق الشهيد فالح شائم العنزي، الذي استشهد في الحد الجنوبي، وصية شقيقه الشهيد وبعضاً من مناقبه، وماذا قال له بعد انتهاء إجازته والعودة إلى تأدية واجبه في الدفاع عن الوطن.
وقال أحمد العنزي، إن شقيقه كان يوصيه دائماً على ابنته الوحيدة حور التي لم تتجاوز العامين ونصف، مضيفاً وفقاً لـ “عين اليوم” أنه كان معهم قبل 10 أيام في حائل، وكان يردد دائماً بعد انتهاء إجازته والعودة إلى واجبه عبارة “إما النصر أو الشهادة”.
وأضاف أحمد أن شقيقه التحق بالجيش قبل 11 عاماً، وكان بالصفوف الأمامية في الحد الجنوبي منذ أكثر من عامين، وكان يحلم دائماً بالموت في سبيل الله دفاعاً عن الوطن، مؤكداً أن والدي فالح وأشقاءه الأربعة محتسبون وصابرون؛ لأنه استشهد دفاعاً عن تراب الوطن.
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