سعد بن سليمان الفريخ

سلمان بن أحمد العيد

سعد بن سليمان الفريخ

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برنامج “توطين الوظائف” سيعيد سعودة بعض الوظائف.. بينها “الخضار” و”الذهب”