أظهر مقطع فيديو وثقته إحدى كاميرات المراقبة، قيام شاب بسرقة حلي من الذهب من أحد محلات المجوهرات، بعد مغافلة البائع.
وكشف الفيديو، الشاب وهو يطلب من البائع أن يرى بعض قطع المشغولات الذهبية، ليحضر له العديد من الأطقم الذهبية.
وأبان المقطع المصور أن الشاب غافل البائع وبدا مهتماً بشراء أحد الأطقم الذهبية حتى تمكن من طقمين منها، وفر بهما هارباً من المحل، فيما طارد العاملون السارق للحاق به.
وفق “أخبار 24”.
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