بدأ عدد من إدارات المرور بالمملكة بإلغاء مخالفات مرورية بعد تسجيلها؛ لنقص حيثيات رصدها، من جانب عدم دقة الصور المرصودة، وذلك بناءً على توجيه مدير الإدارة العامة للمرور، بإلغاء المخالفات التي يرصدها نظاما “ساهر” و”باشر” حال عدم تضمنها صوراً دقيقة مستكملة البيانات كافة.
وذكرت مصادر، بحسب صحيفة “المواطن”، أن عدد المخالفات المرورية التي تُلغى بشكل يومي يتجاوز الألف مخالفة، بعد إصدار الهيئات المرورية قرارات بذلك.
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