إيمانا بقضاء الله وقدره واحتسابا على الصبر على أقدار الله تعالى فقد انتقل إلى رحمة الله تعالى/ عبدالله بن عبدالعزيز بن علي الداعج (أبو ماجد) إثر أزمة قلبية مفاجئة.
وسيصلى عليه بعد صلاة عصر غد الأحد بجامع الملك عبدالعزيز بالسيح وسيكون العزاء للرجال والنساء بمنزل والده باليمامة . رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته.
والخرج اليوم تتقدم بخالص العزاء لذوى الفقيد وتسأل الله لهم الصبر والسلوان .
إنا لله وإنا إليه راجعون
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