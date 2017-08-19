أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي أنها لم تصدر أي تعليمات للمؤسسات المالية ومؤسسات الصرافة العاملة في المملكة تتضمن إيقاف التعامل بالريال القطري منذ قطع العلاقات مع دولة قطر.
وأوضحت، في بيانٍ لها اليوم (السبت)، أن تأكيدها يأتي نظراً لما تم تداوله مؤخراً في بعض وسائل التواصل الاجتماعي بأن المملكة أوقفت التعامل بالريال القطري.
وأضافت المؤسسة أنه يمكن للمواطنين القطريين صرف الريال القطري بشكل طبيعي عن طريق البنوك ومحلات الصرافة المرخصة، وكذلك استخدام مكائن السحب الآلي.وفق “أخبار 24”.
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