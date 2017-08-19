سعد بن سليمان الفريخ

سلمان بن أحمد العيد

سعد بن سليمان الفريخ

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بالفيديو.. عاصفة قوية تقتلع خيمة عملاقة وتُعلق سيارة بالهواء على عجلاتها الخلفية في عيون الجواء