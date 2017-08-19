هبت عاصفة قوية على محافظة عيون الجواء التابعة لمنطقة القصيم، ما أدى إلى اقتلاع الخيمة الجمالية العملاقة المنصوبة بمدخلها.
وأظهر مقطع فيديو العاصفة الشديدة وهي تقتلع الخيمة الضخمة، فيما غامر قائد سيارة بالمرور من الطريق، ولكن قوة العاصفة وتعلق جزء من الخيمة بالسيارة، منعاه من التقدم.
ومع حركة السيارة للأمام، ومحاولة السائق المرور، ارتفعت مقدمة السيارة في الهواء، ووقفت على عجلاتها الخلفية للحظات، ثم عادت إلى وضعها الطبيعي.
وفق “أخبار 24”.
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