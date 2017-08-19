نشر المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين مقطع فيديو، لـ “روبوت” يعد الوجبات، وتحديدًا وجبة “هامبورجر”، مؤكداً أن المطاعم ستشهد متغيرات كبيرة في المستقبل.
وعلق الحسين، على المقطع الذي نشره اليوم (السبت) عبر حسابه في تويتر قائلا “تجارة المطاعم ستشهد متغيرات تقنية كبيرة في المستقبل، بدايتها من “البرجر”، الروبوت “فيلبي” يصنعه بحساسات وكاميرات، سيطبق في 50 مطعمًا عام 2019″.
من جانبهم أبدى مرتادو مواقع التواصل استحسانا للفكرة، وأشار بعضهم أن أفضل شيء في الموضوع هو النظافة، فيما أبدى آخرون تخوفهم، مطالبين بالانتظار حتى رؤية التجربة ومن ثم الحكم عليها.وفق “أخبار 24”.
تجارة المطاعم ستشهد متغيرات تقنية كبيرة في المستقبل .. بدايتها من البرجر ” الروبوت فيلبي ” يصنعه بحساسات وكاميرات، سيطبق في 50 مطعم عام 2019 pic.twitter.com/ubM0lYdYG0
— عبدالرحمن الحسين (@aalhusain) ١٩ أغسطس، ٢٠١٧
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