كشف مساعد مدير عام الجوازات لشؤون المنافذ اللواء خالد بن عبدالله المقبل أن دخول الحجاج القطريين إلى المملكة لأداء مناسك الحج يتضاعف بشكل يومي.
وأفاد أن منفذ سلوى البري مستمر في استقبال الحجاج القطريين، مشيرا إلى أن المنفذ مجهز بشكل كامل لاستقبال الأشقاء من دولة قطر الراغبين في الحج بعد صدور توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لدخول المملكة دون التصاريح الإلكترونية.
وأوضح اللواء المقبل في تصريح له اليوم (السبت) أن عدد الحجاج الذين دخلوا المملكة من دولة قطر في ازدياد، ويتم دخولهم بشكل يومي وبانسيابية عالية.وفق “أخبار 24”.
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