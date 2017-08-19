نفت شرطة منطقة حائل تعرض اللوحات الفنية في متنزه السمراء لتخريب متعمد، مبينةً أن ما حدث كان بسبب الأحوال الجوية السيئة التي تعرضت لها المنطقة.
وقال المتحدث باسم شرطة المنطقة الرائد سامي بن فهيد الشمري إنه لا صحة لما تم تداوله حول أعمال تخريب وإتلاف للوحات الجبسية للمرسم، الذي يقيمه مجموعة من الفنانين التشكيليين بالمنتزه.
وأضاف أن الشرطة لم تتلق أي بلاغ رسمي حول الأمر، ولكنها اتخذت إجراءات حول الأمر من منطلق المسؤولية الاجتماعية، وتبين أن ما حدث كان بفعل الأحوال الجوية، حيث تسببت الرياح في تغيير اتجاه المياه المتدفقة عبر أنظمة ريّ الأشجار نحو اللوحات، ما أدى لطمس بعضها، وذلك بشهادة عدد من المسؤولين بالمنتزه.وفق “أخبار 24”.
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