أبانت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية أن اللائحة العامة للتصنيف والتسجيل المهني وقواعدها التنفيذية، لم تلغِ الاعتراف بشهادة الماجستير المصرية للتصنيف على درجة نائب في الطب البشري، مؤكدةً أنها من ضمن المؤهلات المعترف بها في اللائحة . وأوضحت الهيئة أن اللائحة العامة للتصنيف والتسجيل المهني سيبدأ العمل بها اعتباراً من تاريخ 19 ذي الحجة، مشيرةً إلى أن شهادة الماجستير المصرية للتصنيف على درجة نائب في الطب البشري من الشهادات المعترف بها ضمن ملحق رقم (3) “شهادات المجموعة الثالثة”. جاء ذلك رداً على ما تم تناقله مؤخراً حول إلغاء الاعتراف بشهادة الماجستير الصادرة من جامعات جمهورية مصر العربية الشقيقة.

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